Niederländer van Baarle gewinnt: Platz 3 in der Hölle des Nordens – Küng fährt bei Paris-Roubaix aufs Podest

Am Sonntag stand der Rad-Klassiker Paris-Roubaix an.

Erstes Schweizer Podium seit 2018

Küng zog als Erster der Verfolgergruppe den Sprint an im Vélodrome und spielte dabei seine ganze Erfahrung aus. Der Belgier Wout van Aert konnte ihn zwar noch überholen, dennoch reichte es für den 28-Jährigen als ersten Schweizer seit Silvan Dillier 2018 aufs Podium.

Der Tagessieg ging derweil an den Niederländer Dylan van Baarle, der sich nun also als König der «Hölle des Nordens» feiern lassen kann und in die Fussstapfen von Fabian Cancellara tritt. Der Berner gewann den Klassiker 2006, 2010 und 2013 und wurde zu seiner Aktivzeit öfters auch «Mr. Paris-Roubaix» genannt.