FCSG-Trainer Peter Zeidler – «Platz 6 wäre schon toll – der Cupfinal mit Zuschauern auch»

«Das gehört halt zu unserer Liga», sagt Peter Zeidler im Gespräch mit 20 Minuten. Was er damit meint: Abgänge wie derjenige von Linksverteidiger Miro Muheim, der sich nach der Leihgabe zum HSV nun definitiv den Norddeutschen anschloss. «Klar hätten wir ihn gerne behalten», so Zeidler. Aber auch die Tatsache, dass man mit einer Negativserie schnell unten drin ist – und nach wenigen Erfolgen plötzlich wieder oben mitmischt – sei typisch Super League, oder typisch 10er-Liga halt.

Neue Dynamik

Die Ostschweiz im Rücken

Die Beziehung zwischen Fans und Club sei nach einem schwierigen Herbst nun so richtig aufgeblüht. Der ausgebildete Gymi-Lehrer weiter: «Wir konnten eine stabile und tolle Beziehung ausbilden, diese muss man jetzt halten.» Schliesslich stünden die Fans in St. Gallen über allem, gäben Kraft und Energie – etwas, das im Cupfinal letzten Mai gefehlt habe. Vor Corona-leeren Rängen ging man gegen Luzern 1:3 unter.

Cup-Revanche?

«Das war sowas von trist», denkt Zeidler an den vergangenen Frühling zurück, «die Atmosphäre war schlecht und wir waren schlecht.» Als würde man mit seiner Familie auf dem Campingplatz spielen. Er stellt klar: «Eigentlich wollen wir den Final noch einmal mit Zuschauern erleben, dafür müssen wir aber erstmal in den Final.» So brauchts am 21. April einen Sieg in Yverdon. Sollte Luzern am gleichen Abend Lugano schlagen, käme es sogar zur Neuauflage des letztjährigen Finals – dieses Mal aber mit Fans.