Die 50 besten Bars der Welt 2023: Hier gibts hervorragende Cocktails

Bar ist nicht gleich Bar. Denn die Getränkequalität variiert von Haus zu Haus. Willst du einen richtig guten Cocktail trinken oder etwas ganz Spezielles ausprobieren, sind diese Bars deine beste Wahl. Denn jährlich wird untersucht, wo du den besten Drink bekommst. Publiziert wird das Ranking «The World’s 50 Best Bars» seit 2009.

Auch dieses Jahr kommt es zu einer Überraschung. Denn zum zweiten Mal in Folge verdrängt Barcelona die bisher jährlich top-platzierten Städte New York und London von Platz eins.

Platz 1: Sips, Barcelona

Mit der Bar Sips landet Barcelona auf der Eins. In der Bar, die im Stadtteil Eixample liegt, serviert man Cocktails mit viel Rauch und essbaren Wolken. Angerichtet wird der Drink in speziellen Gläsern. So trinkst du einige der Drinks aus eiförmigen Gläsern, andere trinkst du aus Spezialanfertigungen in der Form von zwei Händen.

Platz 2: Double Chicken Please, NYC

Auf Platz zwei schafft es das Double Chicken Please in New York City. Im letzten Jahr belegte die Bar noch Platz sechs. Hier gibt es Cocktails wie die «Cold Pizza», ein Drink, der inspiriert ist von Margarita-Pizza. Er hat Noten von verbranntem Toast, schmeckt tomatig und duftet nach Basilikum.

Platz 3: Handshake Speakeasy, Mexiko Stadt

Platz drei belegt eine Bar in Mexiko Stadt. Es ist das Handshake Speakeasy im Stadtteil Colonia Juarez. Das Etablissement liegt hinter einer Tür, die nicht so wirkt, als läge eine Bar dahinter – ganz wie in den Speakeasies (illegale Clubs und Kneipen) von damals. Die Spezialität des Hauses: der Mexi-Thai. Der präsentiert sich als Martini, liefert aber stattdessen mit Kokosnuss kombinierten Tequila, Makrut-Limetten-Destillat, klaren Tomatensirup und Basilikumöl.

Platz 4: Paradiso, Barcelona

Platz vier geht an die Nummer eins von 2022: die Bar Paradiso in Barcelona. Sie liegt im Ausgehviertel El Born. Besonders speziell am Paradiso: Die Bar ist ebenfalls ein Speakeasy, betreten kannst du sie nur durch die Gefriertür eines Pastrami-Shops. Fast noch spezieller: einer der Cocktails sieht aus wie ein Raumschiff.

Platz 5: Connaught Bar, London

Der fünfte Platz geht an die Connaught Bar in London. Erst dieses Jahr feierte man das 15-jährige Jubiläum des Hauses, das laut der britischen Zeitung «The Standard» «die DNA dessen formt, was ein luxuriöser Londoner Cocktailspot sein sollte.»

Diese Bars haben es in die Top 50 geschafft:

6. Little Red Door, Paris

7. Licorería Limantour, Mexiko Stadt

8. Tayēr + Elementary, London

9. Alquímico, Cartagena

10. Himkok, Oslo

11. Tres Monos, Buenos Aires

12. Line, Athen

13. BKK Social Club, Bangkok

14. Jigger & Pony, Singapur

15. Maybe Sammy, Sydney

16. Salmon Guru, Madrid

17. Overstory, New York

18. Zest, Seoul

19. Mahaniyom Cocktail Bar, Bangkok

20. Coa, Hong Kong

21. Drink Kong, Rom

22. Hanky Panky, Mexiko Stadt

23. Caretaker’s Cottage, Melbourne

24. Café La Trova, Miami

25. Baba au Rum, Athen

26. CoChinChina, Buenos Aires

27. Katana Kitten, New York

28. Satan’s Whiskers, London

29. Wax On, Berlin

30. Florería Atlántico, Buenos Aires

31. Röda Huset, Stockholm

32. Sago House, Singapur

33. Freni e Frizioni, Rom

34. Argo, Hong Kong

35. A Bar With Shapes for a Name, London

36. The SG Club, Tokio

37. Bar Benfiddich, Tokio

38. The Cambridge Public House, Paris

39. Panda & Sons, Edinburgh

40. Mimi Kakushi, Dubai

41. Scarfes Bar, London

42. 1930, Mailand

43. Carnaval, Lima

44. L’Antiquario, Neapel

45. Baltra Bar, Mexiko Stadt

46. Locale Firenze, Florenz

47. The Clumsies, Athen

48. Atlas, Singapur

49. Jewel of the South, New Orleans

50. Galaxy Bar, Dubai