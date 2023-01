Zürich: Platz für 300 Personen – Polizeikaserne wird neu als Asyl-Unterkunft genutzt

Die Unterbringung aller Geflüchteten sei für Zürich eine Herausforderung, sagt Fehr. «Alle Gemeinden erfüllen die Aufnahmequote, etliche von ihnen sind sogar in der Übererfüllung und gehen ans Limit.»

Regierungsrat und Sicherheitsvorsteher Mario Fehr lud am Montag in die ehemalige Polizeikaserne.

Die Unterkunft eignet sich laut dem Kanton für eine gemischte Nutzung mit Erwachsenen und Minderjährigen in unterschiedlichen Familienkonstellationen.

Wo einst Polizisten der Kantonspolizei Zürich ein- und ausgingen, werden neu Asylsuchende untergebracht: Wie der Kanton Zürich am Montag mitteilte, wird die ehemalige Polizeikaserne an der Kasernenstrasse noch diese Woche als temporäre Unterkunft für Asylsuchende in Betrieb genommen. 300 Geflüchtete sollen darin Platz finden. Für den Betrieb und die Betreuung der Unterkunft zeichnet sich die ORS Service AG verantwortlich, die im Auftrag von Bund und Kantonen bereits diverse Flüchtlingsunterkünfte betreibt. Unterstützt wird die Firma dabei vom Zivilschutz.