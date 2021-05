Kanton Thurgau - Platz für Biberreviere wird knapp

Noch freie Plätze verfügbar

Noch gibt es im Kanton freie Revierplätze für das Nagetier. «Ein gewisses Potenzial gibt es in der Aach oder an anderen Bächen, die in den Bodensee fliessen», sagt der Biologe. Der Biber sei jedoch nicht sehr wählerisch. Zunehmend treffe man ihn auch an Waldbächen und Weihern an. Die meisten Biber kommen in den Auenwäldern und Kanälen der Kantonshauptstadt Frauenfeld TG vor. Insgesamt gibt es in der Schweiz rund 3500 Biber. Die nächste nationale Bestandserhebung findet im Winter 2022 statt.