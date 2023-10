Diese Fashiontrends siehst du nächsten Sommer weniger

Welche Modeerscheinungen haben dich dieses Jahr so richtig genervt? Wenn du Glück hast, musst du diesen Trend zumindest im kommenden Sommer kaum noch sehen. Denn die Frühjahrs- und Sommerkollektionen wurden die letzten Wochen präsentiert, die Fashionweeks sind vorüber. Das heisst: Es ist absehbar, was nächstes Jahr chic ist – und was nicht.