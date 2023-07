Kanton Thurgau: Tiertransporter weisen Mängel auf – Mehrere Lenker angezeigt

In zwei Fällen von kontrollierten Tiertransportern flossen Fäkalien auf die Strasse.

In der vergangenen Woche hat die Kantonspolizei Thurgau an verschiedenen Orten Tiertransporter kontrolliert. Bei den 67 kontrollierten Transportfahrzeugen wurden 14 Verstösse festgestellt. Zehn davon betrafen die Platzverhältnisse für die Tiere, zweimal fehlte das hintere Absperrgitter und in zwei Fällen flossen Fäkalien auf die Strasse.