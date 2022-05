Vorfälle häufen sich : Platzstürme immer brutaler – ManCity-Fans attackieren gegnerischen Goalie

Mit einem 3:2-Drama-Sieg gegen Aston Villa sicherte sich Manchester City den Meistertitel. Die anschliessenden Feierlichkeiten auf dem Rasen werden von einem Skandal überschattet.

Der Titelfight in der Premier League war an Spannung kaum zu überbieten. Manchester City hatte es im Fernduell mit dem FC Liverpool in der eigenen Hand, geriet im Heimspiel gegen Aston Villa aber 0:2 in Rückstand. Am Ende gelang trotzdem ein 3:2-Heimsieg, womit trotz des 3:1 von Liverpool gegen Wolverhampton der Titel eingefahren werden konnte.