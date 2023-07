SVP flirtet mit Mass-voll: FDP reagiert genervt

FDP schliesst Verbindung mit Mass-voll aus

Bei der FDP reagiert man auf die neue Diskussion allergisch. In einem Tweet vom Zürcher FDP-Präsident Hans-Jakob Boesch heisst es: «Liebe Medien, am 20.06 hat die FDP Zürich abschliessend entschieden, welche Listenverbindungen und gegenseitigen Wahlunterstützungen sie eingeht und welche nicht. Alles andere ist frei erfunden. Suchen Sie sich doch eine andere Sommerloch-Story.» Auch gegenüber dem «Tages-Anzeiger» betont Boesch noch mal, eine Verbindung mit Mass-voll abzulehnen. Signal an die SVP: Entweder wir oder die.

Bei Mass-voll dagegen scheint man auf das Motto «Willst du gelten, mach dich selten» zu setzen. Denn auch wenn die Zeit drängt und EDU, Aufrecht Zürich und die Schweizer Demokraten schon bei Mass-voll angeklopft haben, gibt sich Mass-voll-Chef Nicolas Rimoldi sehr gelassen, was potentielle Bündnisse anbelangt. Was man in Zürich plane, habe man noch nicht entschieden, sagt er. Ein Verbund mit der SVP in Luzern und Schwyz sei aber wahrscheinlich. Eine Zusammenarbeit mit der FDP schliesst Rimoldi aus.