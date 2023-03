Playoffs: Lakers-Verteidiger schlägt Zug-Spieler mit Stock auf den Kopf

Der Hergang unten links im Bild: Joran (in Rot) und Gross (in Weiss) geraten aneinander, Gross geht zu Boden.

Der Tscheche trifft mit seiner Schaufel Gegenspieler Nico Gross voll am Kopf.

Dass in den Eishockey-Playoffs die Intensität für gewöhnlich etwas höher ist als in der Regular Season, ist zu erwarten. Beim Auftakt der Viertelfinalserie zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und dem EV Zug (2:5) brannten bei einigen Akteuren allerdings bereits die Sicherungen durch.

Allen voran bei Michal Jordan. Der Lakers-Verteidiger schlägt Gegenspieler Nico Gross mit seinem Stock voll auf den Hinterkopf, als jener ohne Helm am Boden liegt. Der Zuger muss das Eis daraufhin mit einer blutenden Wunde am Kopf verlassen.

«Nicht tolerierbar»

Eine unschöne Szene, die man auch im körperbetonten Eishockey selten sieht. «Das darf man nicht tolerieren und ist eine bewusste Tätlichkeit gegen einen Spieler», kommentierte Schiedsrichter-Experte Tobias Wehrli bei MySports die Aktion von Jordan. Im Durcheinander auf dem Eis verpassten die Schiedsrichter in Rapperswil besagte Szene, weil sie sich auf andere Spieler fokussierten.

Die Keilerei aus nächster Nähe: In Rapperswil gelangten Lakers und EVZ-Spieler aneinander.

Lakers beschwichtigen

Jordan sei in der Szene mit Gross beschäftigt gewesen, als mit Tobias Geisser ein Dritter in den Zweikampf eingriff, erklären die Rapperswiler gegenüber 20 Minuten. Weiter halten sie fest: «Beim Versuch von Geisser Jordan wegzuziehen, gerät dieser leicht aus der Balance und sein Stock trifft unglücklicherweise und sicherlich nicht mit Absicht den Kopf von Gross». Man hoffe, dass sich Gross bei der Aktion nicht ernsthaft verletzt habe.

Im Gegensatz zu Rappis Jordan wurde EVZ-Stürmer Allenspach aus dem Verkehr gezogen. Für den Check gegen Wick und das Auslösen des wilden Handgemenges sperrte ihn die Liga für ein Spiel. Das nächste Duell in der Playoff-Viertelfinalserie findet am Freitag in Zug statt.