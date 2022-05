Es droht Kündigung : Plauderte Stabsoffizier im Zug sensible Informationen der Armee aus?

Ein Offizier soll im Zug von Bern nach Zürich öffentlich über vertrauliche Einschätzungen der Armeespitze geplaudert und schlecht über Bundesräte geredet haben. Nun prüft das VBS Massnahmen gegen den geschwätzigen Mann.

Denn rasch wurde dem Journalisten aufgrund des Laptops klar, dass der gut gekleidete Reisende ein hoher Offizier und «in leitender Funktion im Generalstab tätig» ist. Dann habe der Stabsoffizier begonnen, mit lauter Stimme über Dinge zu sprechen, die so nicht an die Öffentlichkeit gehören. So erzählte der Mann seinem Gesprächspartner freimütig über die Einschätzung Wladimir Putins, die offenbar im Generalstab herrscht. Dann soll der Offizier laut hörbar über die Landesregierung hergezogen sein und sowohl VBS-Chefin Viola Amherd als auch Aussenminister Ignazio Cassis «schwache Figuren» genannt haben, die sich in der Krise «in eine Schneekugel verkriechen würden».