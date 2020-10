Als Lifestyle-Imperium : Playboy will zurück an die Börse

Drei Jahre nach dem Tod von Gründer Hugh Hefner will Playboy nach neun Jahren Pause zurück an die Börse. Die Firma ist zu einem Lifestyle-Konzern herangewachsen.

Der «Playboy»-Konzern bereitet seine Rückkehr an die Börse vor. Das 1953 von der 2017 verstorbenen Verlegerlegende Hugh Hefner gegründete und vor allem durch das gleichnamige Männermagazin bekannte Unternehmen soll zurück an die New Yorker Nasdaq gebracht werden.