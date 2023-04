Playoff-Final: EHC Biel besiegt Genf-Servette

Biel besiegt Servette 4:2 – damit steht es in der Finalserie 3:3. Die Belle am Donnerstag in Genf muss über den Schweizer Meistertitel entscheiden.

Die Szene des Spiels

Nach dem ersten Drittel schien der EHC Biel geschlagen, lag 0:1 zurück. Doch Toni Rajala und Luca Hischier drehten die Partie. Hischier wurde in der 33. Minute von Noah Délemont steil lanciert und kam vor Robert Mayer unbedrängt zum Abschluss. Er liess den Goalie mit einem Schuss in die rechte Ecke alt aussehen.

Die Schlüsselfigur

Es wollte nicht viel zusammenpassen bei Biel, seit der 13. Minute rannte das Heimteam dem Rückstand hinterher. Es war an Topscorer Toni Rajala, die Gemüter zu beruhigen. In der 24. Minute setzte Tino Kessler auf der rechten Seite zum Solo an und sah Rajala im Rücken. Nach dem Zuspiel legte sich der Finne die Scheibe auf die Backhand und erzielte den viel umjubelten Ausgleich. Es war bereits sein 14. Scorerpunkt (10 Tore, 4 Assists) in den Playoffs und es war der Anfang der Wende.

Die bessere Mannschaft

Biel schien zu Beginn mit dem Druck weniger klarzukommen, Servette war nach der Führung überlegen. Doch das Mitteldrittel ging klar an die Bieler. Im letzten Abschnitt ging es hin und her, mit dem besseren Ende für das Heimteam.

Das Tribünengezwitscher

Es herrschte eine sensationelle Stimmung in der ausverkauften Tissot Arena: Die Bieler peitschten ihr Team an, mit der Final-Niederlage vor Augen. Dasselbe taten die Genfer, mit dem erstmaligen Titel vor Augen – was für ein Hexenkessel.

So gehts weiter

Spiel 7 in Genf am Donnerstag – es geht um die Wurst. Gewinnen die Genfer ihren ersten Titel nach 118 Jahren Clubbestehen oder wird Biel nach 40 Jahren wieder Meister?