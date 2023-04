Playoff-Final live: Genève-Servette HC – EHC Biel

Sowohl Servette als auch Biel wurden in der Playoff-Ära (seit 1986) noch nie Meister. Die Titel-Premiere wäre laut Experte Schläpfer «für beide Organisationen eine Riesensache». Beide Clubs hätten kontinuierlich aufgeschlossen zu den Grossen wie Zürich, Bern oder Davos. «Es ist nun an der Zeit, dass einer der beiden den Titel holt, sie hätten es verdient», so der Mann, der als Spieler 1990 mit Lugano Meister wurde.