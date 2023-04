Playoff-Final: Alle Infos zu EHC Biel – Genf-Servette

Darum stehen die richtigen Teams im Final

«Biel und Genf waren die zwei Teams, die über die ganze Saison am konstantesten waren und das attraktivste Hockey geboten haben» , erklärt Kevin Schläpfer gegenüber 20 Minuten. Die Worte des langjährigen Biel-Trainers überraschen nicht. Schliesslich lagen die beiden Teams bereits nach der Qualifikation punktgleich an der Tabellenspitze. Servette hatte lediglich die um drei Treffer bessere Tordifferenz.

Das ist der Favorit

Sowohl Servette als auch Biel spielen eine starke Saison und setzten sich zuletzt in ihren Halbfinal-Serien souverän durch. Beide Mannschaften seien «ziemlich ähnlich», schildert Schläpfer. «Beide haben von der Quote her die besten Goalies der Liga, dazu eine starke Offensive mit starken Ausländern.» Dennoch sieht der künftige Sportchef des EHC Basel seinen Ex-Club nach den bisherigen Playoff-Auftritten «leicht favorisiert». «Ich habe das Gefühl, die Bieler sind in der Offensive und in der Breite etwas besser aufgestellt», so Schläpfer. Auch auf dem Goalie-Posten habe Biel-Keeper Harri Säteri gegenüber dem Genfer Robert Mayer leicht die Nase vorn. «Er ist momentan der beste Goalie der Liga», findet Schläpfer.