Playoff-Final: EHC Biel verliert gegen Genf-Servette

Die spannende Finalserie steht 2:2. Das, weil Servette in Biel 3:2 gewinnt, auch im vierten Vergleich entscheidet nur ein Tor Unterschied.

Die Szene des Spiels

Die Bieler schossen in der 31. Minute das 2:2, Etienne Froidevaux umspielte den am Boden liegenden Servette-Goalie Robert Mayer und traf locker. Doch Trainer Jan Cadieux nahm die Coach’s Challenge, die Schiedsrichter schauten sich die Szene auf Video an. Sie entschieden sehr schnell auf Torhüter-Behinderung, der Treffer zählte somit nicht. Die Bieler Fans wie auch Trainer Antti Törmänen waren ausser sich. Eine knappe aber wohl korrekte Entscheidung.

Die Schlüsselfigur

Der Genfer Marc-Antoine Pouliot, der 37-jährige Kanadier hatte von 2017 bis 2021 für die Bieler gespielt, machte heute den so wichtigen 1:1-Ausgleich in der 19. Minute. Zuvor war das Heimteam klar spielbestimmend gewesen, das sah danach anders aus, Servette hatte mehr von der Partie. Und Pouliot erzielte mit dem 3:2 gar noch seinen zweiten persönlichen Treffer (51.) und damit das Siegtor.

Die bessere Mannschaft

Wie zuletzt in allen Spielen machte das Heimteam gehörig Dampf, so auch dieses Mal in der Tissot Arena. Dennoch liess sich Servette nicht abschütteln, drehte das Spiel und war dann zumeist tonangebend.

Das Tribünengezwitscher

Das Powerplay Biels ist aktuell extrem ineffektiv. In Viertel- und Halbfinal war es noch eine Stärke, geht im Final nur wenig zusammen. Zuvor 28 Strafminuten konnten die Bieler nicht nutzen. Es kam gar noch schlimmer, das 1:2 kassierten die Bieler per Shorthander. Dann in der 29. Strafminute erlöste Topscorer Toni Rajala die Bieler mit dem ersten Überzahltor zum 2:2 (50.). Doch das reichte nicht.

So gehts weiter

Wieder in Genf findet Spiel 5 am Samstag statt, nun erneut mit dem Vorteil für die Servettiens. Aber in dieser Serie ist ja nichts unmöglich, es bleibt äusserst spannend und ausgeglichen.