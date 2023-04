Playoff-Final: Genf-Servette ist erstmals Schweizer Meister

Vatanen mit dem herrlichen Solo Das 1:0 im siebten Playofffinalspiel. (Video: SRF)

Die Szene des Spiels

Sami Vatanen zeigte sich bereits in der 4. Minute von seiner besten Seite – und wie: Der Finne nahm sich die Scheibe und startete sein Solo im eigenen Drittel, überwand das gesamte Eisfeld, umspielte alle Bieler Gegenspieler und erzielte das so wichtige 1:0. Was für ein Start, was für ein Tor! Les Vernets stand kopf.

Die Schlüsselfigur

Der angeschlagene Vatanen erzielte nicht nur das 1:0, der finnische Olympiasieger und Weltmeister doppelte in der 8. Minute nach. Der 31-Jährige hämmerte den Puck im Powerplay bei 5 gegen 3 per Onetimer zum 2:0 in die Maschen. Es war das bereits die Vorentscheidung in diesem Spiel 7.

Die bessere Mannschaft

Ganz klar, der neue Meister Servette. Die Genfer liessen von Beginn weg keine Zweifel aufkommen, wer hier und heute den Titel mehr wollte. Die Bieler schwächten sich selber früh durch zwei unnötige Strafen, diese führten zum 2:0 in Überzahl. Im Mitteldrittel brauchten die Bieler zwingend einen Treffer, der gelang jedoch den Genfern. Zwar kamen die Seeländer nochmals auf 1:3 heran, aber das reichte dennoch nicht, Servette war heute einfach besser, Punkt.

Das Tribünengezwitscher

In den ersten drei Heimspielen in Genf gab es im Startdrittel kein einziges Mal Tore zu bestaunen, heute dauerte es gerade mal knapp 4 Minuten, bis es erstmals schepperte – und Vatanen traf bekanntlich gleich doppelt.

So gehts weiter

Servette ist erstmals Schweizer Meister! Die Saison in der National League ist damit beendet. Die Schweizer Nati aber tritt ab Mitte Mai an der WM in Lettland und Finnland an. Einige der Spieler, die heute aktiv waren, werden wohl auch im Aufgebot von Trainer Patrick Fischer fungieren.