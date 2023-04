Playoff-Final: Genève-Servette HC – EHC Biel 2:1

Am Freitagabend startete der Playoff-Final zwischen dem EHC Biel und Genf. Lange Zeit stand es 0:0, dann drehten die Genfer daheim auf und siegten mit 2:1.

Die Szene des Spiels

Lange Zeit fielen keine Tore in diesem ersten Playoff-Final-Spiel, das am Ende mit 2:1 für Genf endete. Der EHC Biel hatte das Nachsehen. Es lief die 32. Minute, als Daniel Winnik die Führung gelang. Und was war das für ein reingewürgter Treffer! Es gab sogar die Diskussion wegen einer allfälligen Goaliebehinderung. Apropos Behinderung: Im Schlussdrittel wurde das 3:0 von Genf wegen genau einer solchen von den Schiris zurückgenommen.

Die Schlüsselfigur(en)

Wie könnte es anders sein, die Torhüter. Biels Harry Säteri und Genfs Robert Mayer sorgten dafür, dass es in der ersten Partie in diesem Playoff-Final lange Zeit 0:0 stand. Mayer hielt 22 Schüsse, Säteri 38. Man darf sich in dieser Serie noch auf viele weitere Monsterparaden der beiden Star-Torhüter freuen.

Die bessere Mannschaft

Der EHC Biel musste neun Tage pausieren bis zum Finalstart, Servette sechs. Über die lange Pause freuten sich die Seeländer. Biel-Sportchef Martin Steinegger verriet vor der Partie 20 Minuten: «Wir können die Zeit nutzen, um ein paar kleinere Blessuren, wie etwa Schnupfen, zu kurieren und uns optimal auf die Finalspiele vorzubereiten.» Nun – die Bieler starteten tatsächlich stark und hatten am Ende auch mehr Spielanteile. Die Genfer nutzten jedoch die Chancen. Der Bieler Anschlusstreffer durch Damien Brunner kam zu spät.

Das Tribünengezwitscher 1.0

Der EHC Biel musste in seinem ersten Finalspiel ohne den krebskranken Chef an der Bande auskommen. Trainer Antti Törmänen verpasste den Auftakt in die Entscheidungsserie, weil der Freitag sein Behandlungstag ist. «Per Whatsapp oder SMS tauschen wir uns mit ihm aber aus», so Sportchef Martin Steinegger gegenüber Mysports. Er werde den Finnen zusammen mit Assistenzcoach Oliver David vertreten.

Das Tribünengezwitscher 2.0

In der 44. Minute verliess Sami Vatanen, der finnische Verteidiger von Genf, sehr benommen das Eis und verschwand in der Kabine. Er war von Biels Noah Schneeberger hart angegangen worden. Das Genfer Publikum tobte und pfiff. Dies, weil es keine Strafe gab. Am Ende der Partie wurden die Fans auch nochmals laut – dieses Mal freudig: Nicht nur gewann das Heimteam, zwischen den Teams flogen nach Abpfiff auch noch die Fäuste.

Der Ausblick

Am Sonntagabend geht es bereits weiter. Gelingt dem EHC Biel dann der Ausgleich in der Serie? Wir werden es sehen. Fakt ist: Bei uns erfährst du es!

Stimmen zur Partie findest du unten im Ticker.