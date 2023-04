Playoff-Final live: EHC Biel – Genf-Servette

Am Wochenende gewannen die Genfer mit 7:1 gegen Biel. Nun winkt diesem starken Genfer Team am Dienstag der Schweizer Meistertitel. Servette-Topscorer Tanner Richard sagt: «Wir müssen an unserem Spiel nicht gross was ändern. Wir bleiben unserem Gameplan treu, das hat uns diese Saison ausgezeichnet.»