Playoff-Halbfinal: Der EHC Biel eliminiert die ZSC Lions

Die beiden Teams zeigen hier ein äusserst attraktives Spiel. Ein Spiel, in welchem offenbar schlichtweg keine Strafen drin liegen. In der 29. Minute ist es Brunner, welcher für zwei Minuten raus muss. Die Zürcher nutzen dies eiskalt aus und erhöhen mittels One-Timer durch Lehtonen auf 3:1. In der Folge muss mit Azevedo der Zürcher-Topscorer raus. Auch die Bieler wissen dies zu ihren Gunsten zu nutzen und verkürzen durch Olofsson auf 3:2. Nur wenig später muss mit Bodenmann erneut ein Lions-Spieler in die Kühlbox. Bei dritter Gelegenheit treffen die Bieler schliesslich zum dritten Mal am heutigen Abend im Powerplay. Sallinen stellt den Ausgleich für seine Farben her. 3:3 nach 40 Minuten. Man darf gespannt sein, was uns die beiden Teams in den (vorerst) letzten 20 Minuten noch zu bieten haben.