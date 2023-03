Playoff-Halbfinal: EHC Biel siegt mit 1:0 gegen die ZSC Lions

Szene des Spiels

Es lief die 59. Minute des Spiels. Die meisten Fans hatten sich wohl schon auf die Verlängerung eingestellt. Doch dann schoss der EHC Biel das 1:0 durch Alexander Yakovenko. Es war ein Tor aus dem Nichts – und ein wahrer Sonntagsschuss. Die Scheibe flatterte durch den Verkehr hindurch ins hohe Eck. ZSC-Goalie Simon Hrubec hatte keine Chance.

Schlüsselfigur

Da gibt es eigentlich zwei: die beiden Torhüter Hrubec (ZSC) und Harri Säteri (EHCB). Beide Goalies hielten mehrfach mirakulös und sorgten dafür, dass es im ersten Playoff-Halbfinal lange 0:0 zu stand. Die Zürcher gaben am Ende 29 Schüsse ab, die Bieler ebenso viele.

Bessere Mannschaft

Vor der Partie war die Frage: Wie werden die EHCB-Spieler auf die Krebs-Diagnose ihres Coaches reagieren? Nach dem Spiel war klar: gut. Die Seeländer waren lange das aktivere Team, die ZSC Lions steigerten sich jedoch im Verlauf der Partie.

Am Ende war der 1:0-Erfolg der Bieler jedoch verdient. Auch, weil die Zürcher eine 5-Minuten-Strafe der Seeländer am Ende nicht ausnutzen konnten. EHCB-Captain Gaëtan Haas kassierte die Strafe wegen eines Ellbogenchecks kurz vor Schluss.

Tribünengezwitscher 1.0

In der 12. Minute gab es einen Gänsehautmoment. So standen alle Fans – auch die Zürcher – auf und sangen für den EHCB-Coach Antti Törmänen. Was gestern klar wurde: Der Finne wusste schon länger über seine Krebs-Diagnose Bescheid. Genau genommen seit dem Auftaktspiel im Viertelfinal gegen den SCB. Während er seine Bosse asap informierte, wurden die Spieler nach der Viertelfinal-Serie informiert.

«Wir wussten nicht genau, wie Antti reagiert. Kann er die Spiele durchstehen? Aber Antti ist unglaublich stark, er wollte unbedingt coachen und hat die Serie super gemeistert», so Daniel Villard, CEO vom EHC Biel, zu MySports. «Wir haben entschieden, die Diagnose vor der Halbfinal-Serie öffentlich zu machen, da wir nicht genau wissen, wie es weitergeht.»

Das Tribünengezwitscher 2.0

Kuriose Szene vor dem Schlussdrittel. Bevor dieses losgehen konnte, musste noch das Tor oder genauer gesagt, das Tornetz repariert werden. Es hatte ein Loch, der Eismeister verknotete das Netz neu - und das Spiel konnte nach kurzem Warten weitergehen.

Der Ausblick

Am Samstagabend empfängt der ZSC die Bieler bei sich daheim. Dann müssen die Zürcher gewinnen, wollen sie nicht noch mehr in Rücklage geraten in dieser Playoff-Halbfinal-Serie.