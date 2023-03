Playoff-Halbfinal: EHC Biel – ZSC Lions

Wie werden die EHCB-Spieler auf die Krebs-Diagnose ihres Coaches reagieren? Sie machten es gut! Die Seeländer sind im ersten Drittel die etwas bessere, weil aktivere, Mannschaft. So sieht es auch Mike Künzle gegenüber Mysports: «Wir sind gut unterwegs, beim Abschluss agieren wir aber noch zu hastig.» ZSC-Goalie Hrubec musste das eine oder andere Mal zwingend eingreifen.

In der 12. Spielminute gab es für Antti Törmänen in der ganzen Arena stehende Oviationen. Alle, inklusive die ZSC-Fans, stehen hinter dem Finnen in dieser schwierigen Zeit.