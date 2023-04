GSHC – EHCB 0:0: Nach der Heimniederlage – schafft Biel erneut das Break?

Nach vier Partien im Playoff-Final zwischen Genf und Biel haben beide Mannschaften zwei Siege auf dem Konto. Am Samstagabend geht es in Les Vernets also um den ersten Meisterpuck! Am selben Schauplatz erkämpfen sich die Bieler am Dienstag das Break in der Overtime zum 2:1 in der Finalserie, doch Servette konnte am Donnerstag direkt wieder ausgleichen.