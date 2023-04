Playofffinal: Tanner Richard steht mit Servette vor Erfolg

In Biel steigt am Dienstagabend Final-Spiel Nummer sechs. Gewinnen die Genfer, feiern sie den ersten Schweizer Meistertitel der Clubgeschichte.

Darum gehts Servette führt in der Playofffinalserie gegen Biel 3:2.

Mit einem Sieg am Dienstag wären die Genfer erstmals Schweizer Meister.

Auch Stürmer Tanner Richard würde der Titel viel bedeuten.

Was war das für eine Explosion der Genfer? Gleich 7:1 putzte Servette Biel am Samstag in Les Vernets vom Eis, die Grenats spielten sich teilweise in einen Rausch. Das kam etwas überraschend. Das, weil zuvor alle vier Final-Partien mit nur einem Tor Unterschied entschieden worden waren. Gab es einen Grund für diese überragende Leistung? Servette-Topscorer Tanner Richard findet, wenn man nur das Resultat anschaue, sehe es nach Dominanz aus, doch das erste Drittel sei ausgeglichen gewesen, «es ist ein Sport von Zenti- und Millimetern, da hatten wir das Glück auf unserer Seite».

Dann kam das Mitteldrittel, das Genf 4:0 gewann. «Nach den drei schnellen Toren haben sie den Faden verloren und sind auseinandergefallen. Wir wurden immer stärker, das Publikum wurde lauter. So wurden gewisse Dinge einfacher für uns, wir haben mit umso mehr Selbstvertrauen gespielt», schaut der 30-Jährige zurück.

Worte erübrigen sich

Bei Servette überragten nicht nur am Samstag, sondern in vielen Partien neben Richard noch zwei weitere Genfer: Goalie Robert Mayer und Stürmer Marc-Antoine Pouliot. Der 33-jährige Tscheche Mayer weist in dieser Final-Serie eine bessere Abwehrquote (92,04 Prozent) als sein Gegenüber im Bieler Gehäuse, Harri Säter (90,68 Prozent), auf. Und dieser wurde ja Weltmeister und Olympiasieger mit Finnland. «Es sieht jeder die Zahlen und Statistiken, da muss man nicht mehr viel sagen. Ich sah schon vor sechs Jahren, als ich nach Genf kam, wie gut er ist. Es zeigt, wie mental stark er ist», sagt Richard über seinen Goalie.

Die letzten zwei Jahre seien für Robert Mayer nicht einfach gewesen, sie hätten aber stets Kontakt gehabt, als dieser zwischenzeitlich für den HCD und Langnau spielte. «Ich schrieb ihm immer mal wieder, dass er ein guter Goalie sei und er stark bleiben solle. Ich könnte mich nun nicht mehr freuen für ihn. Er spielt eine unglaubliche Saison – und sogar noch bessere Playoffs», so der Center weiter.

Meistertitel fehlt im Palmarès

Neben Mayer zeigt auch Pouliot überragende Leistungen. Der Kanada-Schweizer hat eine Bieler Vergangenheit. Der 37-Jährige lief von 2016 bis 2021 für den EHC aufs Eis – und er ist mit einer Bielerin verheiratet. In den fünf Finalspielen steuerte Pouliot vier Tore und einen Assist bei, damit ist er in der Serie der beste Scorer – beider Teams wohlgemerkt.

Nun winkt diesem starken Genfer Team am Dienstag der Schweizer Meistertitel. Richard sagt: «Wir müssen an unserem Spiel nicht gross was ändern. Wir bleiben unserem Gameplan treu, das hat uns diese Saison ausgezeichnet.» Es wäre der erste Titel für die Servettiens in der 118-jährigen Clubhistorie. «Das wäre das Grösste, das der Stadt Genf passieren könnte. Unsere Fans sind sehr treu, sie haben dieses Siegesgefühl noch nie gehabt und das wollen wir ihnen geben.» Auch dem Club und ihm selbst würde der Titel viel bedeuten. «Ich habe noch nie etwas gewonnen. Wenn ich nach meiner Karriere zurückschaue, möchte ich einen Meistertitel in meinem Palmarès haben.»

«Bin immer bereit für einen dummen Spruch»

Im Eishockey gehört Trashtalk zum guten Ton – und Tanner Richard ist auch in dieser Disziplin an vorderster Front bei den Genfern. In der Final-Serie würde es weniger Provokationen geben, als in anderen Duellen. Bei Biel gebe es auch keinen Spieler, der den grossen verbalen Austausch suche. Aber: «Wenn sich etwas ergibt, werde ich sicher da sein.» Und Trashtalk sei spontan, den könne man nicht planen, der ergebe sich aus einer Spielsituation, so Richard. «Ich bin immer bereit, einen dummen Spruch fallen zu lassen – das wissen auch die Bieler.»

