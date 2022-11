Super League: Playoffs weg, dafür Schotten Modus?

Super League : Kommt nun der Schotten-Modus? Heute entscheiden die Club-Bosse

Am Freitag wird an der GV der SFL entschieden, ob die geplante Einführung von Playoffs nach nur einem halben Jahr wieder bachab geschickt wird.

Am Freitag stimmen die 20 Profi-Clubs in Bern erneut über die Playoffs ab. FCB-Boss David Degen dürfte sich erneut für den neuen Modus aussprechen. Klar dagegen ist FCZ-Präsident und Antragsteller Ancillo Canepa.

Darum gehts Am Freitag entscheiden die 20 Clubs der Super League und Challenge League erneut über die Einführung von Playoffs.

Es könnte eine ganz enge Abstimmung werden.

Immer mehr Clubs haben sich in den vergangenen Wochen öffentlich gegen Playoffs ausgesprochen.

Tag der Entscheidung – zur zweiten! Am 20. Mai hatten die Vertreter der 20 Schweizer Profi-Clubs entschieden, dass ab der Saison 2023/2024 in der Super League Playoffs gespielt werden sollen. Keine sechs Monate später könnte nun die grosse Kehrtwende kommen. Heute wird an der GV der SFL in Bern über die Abschaffung des Playoff-Modells abgestimmt. Es könnte eine ganz knappe Angelegenheit werden.

Dabei existieren drei mögliche Szenarien: die Einführung des Schotten-Modus (Aufteilung der Liga nach 33 von 38 Runden in zwei Gruppen), die Beibehaltung des geplanten Playoff-Modus oder ein Playoff-Modus ohne Final-Serie um den Meistertitel. Für die ersten beiden Varianten bräuchte es jeweils eine einfache Mehrheit, für die letzte zwei Drittel. Am Freitagnachmittag will die SFL über die Ergebnisse der GV informieren.

Das Pro-Lager

Mit 16 zu vier Stimmen wurde der Playoff-Vorschlag im Mai gutgeheissen. Inzwischen ist das Lager der Befürworter aber deutlich kleiner geworden. Mit Servette, Sion, Lugano, Basel und GC dürften fünf der zehn Super-League-Vereine an den Playoffs festhalten. Dazu kommen fünf weitere Clubs aus der Challenge League.

«Unser wichtigstes und vorrangiges Ziel war es, die Liga auf zwölf Teams aufzustocken. Das zweite Ziel ist es, die Liga für unsere Fans attraktiver und interessanter zu machen», äusserte sich beispielsweise Servette auf Anfrage Ende Oktober. Man werde mit der SFL und anderen Clubs zusammenarbeiten, um den Modus final zu bestätigen.

Weniger klar Stellung beziehen will man beim FC Basel: «Unser Verwaltungsrat hat die neue Ausgangslage zur Kenntnis genommen und analysiert diese im Hinblick auf die Abstimmung am 11. November 2022 nach bestem Wissen und Gewissen», teilte der FCB Anfang Woche auf Twitter mit. Tendenziell dürfte die Vereinsführung um David Degen aber am Playoff-Modell festhalten.



Das Contra-Lager

Wohl nur aufgrund des Antrags von FCZ-Präsident Ancillo Canepa kommt es überhaupt zu einer erneuten Abstimmung. «Das ist sportlich unfair», hatte der 69-Jährige schon im Frühling seine Meinung zum Thema Playoffs klargemacht. Besonders scharf kritisierte er die Einführung einer Final-Serie um den Meistertitel. «Wer über die gesamte Saison am meisten Punkte erspielt hat, soll auch Meister werden», findet Canepa.

In den vergangenen Wochen hat der FCZ-Präsident bei seinem Vorhaben, die Playoffs wieder abzuschaffen, immer mehr Unterstützer gefunden. YB, Luzern, Winterthur und St. Gallen unterstützen den Antrag der Zürcher, die Super League künftig im Schotten-Modus auszutragen. «Das war ein langer und fundierter Prozess», erklärt FCSG-Präsident Matthias Hüppi das Umdenken. «Dieser Weg ist aber der bessere.»

Besonders unbeliebt scheint der neue Modus auch bei vielen Fans. Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen in den Schweizer Stadien zu Protestaktionen. Am Donnerstag überreichte das Komitee «Playoffs-Nein» Liga-Boss Claudius Schäfer in Bern eine Petition mit 57’407 Unterschriften – darunter jene der Nati-Spieler Breel Embolo und Eray Cömert. ‌

Welchen Modus würdest du bevorzugen? Ich bin für den Schotten-Modus (Aufteilung der Liga nach 33 von 38 Runden in zwei Gruppen). Ich fordere die Beibehaltung des geplanten Playoff-Modus. Playoff-Modus ohne Final-Serie um den Meistertitel wäre fair. Egal. Ich bin mit dem Kopf eh schon bei der WM.

