Playstation 2 nach 20 Jahren gehackt ohne Modchip

Eine Sensation kam dieses Jahr aus der Modding-Community. So hat es ein Hacker geschafft, ohne Umbau der Konsole eine Playstation 2 zu hacken. Diese spielt jetzt gebrannte DVDs ab und durch dies auch Raubkopien und andere Softwares. Ein Durchbruch, denn so ist es bei den meisten Konsolen nur möglich, solche Software abzuspielen, wenn man selber ein Chip auf das Motherboard der Konsole lötet. Das ist ein Prozess, der ein gewisses Know-how und auch Risikobereitschaft fordert, denn wer falsch lötet, der zerstört vielleicht seine Konsole. Das wäre ein teurer Spass, denn wer möchte schon seine neue Playstation oder Xbox zerstören.



Dieser Hack für die mittlerweile 20-jährige Playstation 2 könnte auch auf den Nachfolgemodellen möglich sein – wenn auch komplizierter, denn ein Blu-Ray-Laufwerk, mit dem die Nachfolger ausgerüstet sind, ist deutlich komplexer. Trotzdem sind sich die Hacker sicher, dass zumindest die Möglichkeit besteht, sogar eine Playstation 5 durch eine ähnliche Methode zu hacken. Falls dies möglich wäre, müsste Sony mit massiven Umsatzeinbussen rechnen. Denn so ein Hack ist deutlich einfacher auszuführen, als an seiner Playstation herumzulöten.