Wenige Konsolen - Playstation 5 soll noch bis 2022 Mangelware bleiben

PS5-Verkauf löste in Japan Chaos und Polizeieinsätze aus.

An den geplanten Verkaufszahlen wolle Sony aber festhalten.

Wer dieses Jahr mit volleren Laderegalen gerechnet hat, wird wohl oder übel enttäuscht: Playstation-5-Konsolen werden erst im Jahr 2022 wieder in grösseren Mengen aufgestockt. Das teilt Sony gemäss Bloomberg in einem internen Meeting mit Analysten mit.

Bisher habe Sony weltweit nur halb so viele Konsolen verkauft, wie sie gern möchten. Der Tech-Gigant will ähnliche Zahlen erreichen wie die Vorgänger-Konsole PS4. Doch dieses Ziel wird durch verschiedene Gründe behindert.

Grosse Nachfrage und Chipmangel

Aufgrund der Pandemie ist die weltweite Logistik durch den Lockdown ins Stolpern geraten. Lieferengpässe sind also noch heute zu erwarten. Ausserdem ist die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik noch nie so gestiegen wie im letzten Jahr. Da die Playstation generell zu den beliebtesten Spielekonsolen der Welt gehört, war der Mangel auch in der Vergangenheit ein Problem, welches nun noch intensiviert wurde.