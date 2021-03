Zwei deutsche Nationalspieler mussten nach einer Brettspiel-Partie in Quarantäne.

Es ist ruhig im Säntispark in Abtwil (SG). Wo sonst regelmässig Nati-Stars beim Kaffeetrinken in der Hotel-Lobby anzutreffen sind, herrscht zurzeit gähnende Leere. Wegen den Corona-Sicherheitsmassnahmen dürfen Xhaka, Akanji und Co. nämlich keinen Besuch empfangen.