Kein Forfait-Sieg - Pleite gegen Corona-positives Duo – so reagieren Schweizer auf Olympia-Aus

Das Schweizer Duo scheidet damit aus dem Olympiaturnier aus. Die Niederlage war verdient. Gegen Tahli Gill und Dean Hewitt aus Australien passte am Ende der Partie gar nichts mehr zusammen. Perret und Rios, die 2018 in Südkorea als streitendes Ex-Paar noch für Furore sorgten und Silber gewannen, verloren die letzten drei Ends mit dem Gesamtscore von 0:6. Für Gill und Hewitt war es der erste Olympiasieg dieses Jahr.

Besonders bitter für das Schweizer Team: Am Sonntagmorgen Schweizer Zeit sah alles noch nach einem Forfait-Sieg für das Duo Perret/Rios aus. Der Grund: In der Nacht auf Sonntag meldete das Nationale Olympische Komitee Australiens, dass das Team nicht mehr am olympischen Curling-Wettbewerb in Peking teilnehmen werde. So seien gleich mehrere Tests bei Gill positiv ausgefallen. Die 22-Jährige wurde bereits vor den Winterspielen positiv auf Corona getestet.