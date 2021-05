Vorsprung auf Thun schmilzt – vergeigt GC nach Pleite gegen Lausanne-Ouchy den Aufstieg erneut?

Damit haben die Grasshoppers nur noch drei Punkte Vorsprung auf Thun, das in Kriens nicht über ein 1:1 hinauskam. GC spielt in den letzten verbleibenden drei Partien noch in Winterthur, in Neuenburg gegen Xamax und gegen Kriens. Thun bekommt es mit Schaffhausen, Aarau und Wil zu tun. Der Aufstieg ist noch immer machbar, aber kein Freilos.