Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Tankstellenshop in Romanshorn ist der Täter flüchtig. Wie die Thurgauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte, betrat der Räuber am Freitagabend kurz nach 21.45 Uhr den LGG-Tankstellenshop an der Kreuzlingerstrasse, wo er den Angestellten bedrohte und Bargeld verlangte.