Schweizer Exporte boomen an russischer Grenze

… Bijouterie wurden in diesem Jahr vermehrt an Grenzländer Russlands exportiert.

Armenien verzeichnet ein Plus von 170 Prozent, Georgien 60 Prozent und Kasachstan 39 Prozent. Die Exporte im vergangenen Jahr sind vor allem auf Pharmaprodukte zurückzuführen, wie SRF schreibt. Wie Zahlen des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit zeigen, steigen die Exporte der Schweiz auch dieses Jahr weiter. So stiegen im laufenden Jahr auch die Exporte von Uhren, Präzisionsinstrumenten, Bijouterie und Maschinen.

Dieser Export-Boom ist hauptsächlich auf die Sanktionen gegen Russland zurückzuführen. Exporte dorthin sind zurzeit nämlich tabu. Gegenüber SRF sagt Alberto Silini vom Exportförderer Switzerland Global Enterprise, dass Exporte nach Kasachstan, Georgien und Usbekistan Chancen für Schweizer Firmen bieten. «Was in Russland funktionierte, funktioniert mit grosser Wahrscheinlichkeit auch in Usbekistan oder Kasachstan», sagt Silini. Dies auch, weil in diesen Ländern kyrillisch geschrieben werde und das Marketing nicht angepasst werden müsse.