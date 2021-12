Ärger mit der Penthouse-Bar in Luzern – «Plötzlich fielen Flaschen und metallene Aschenbecher vom Himmel»

1 / 8 Oskar Imhof wartete an einem Samstagabend gerade auf Kunden vor dem Penthouse, als kurz nach Mitternacht plötzlich Glasflaschen und metallene Aschenbecher vom Himmel fielen. 20min/Rochus Zopp Einer der Aschenbecher krachte laut dem Taxifahrer auf die Motorhaube und spickte anschliessend … 20min/Rochus Zopp … in die Windschutzscheibe, wo er einen tiefen Schlitz hinterliess. 20min/Rochus Zopp

Darum gehts Oskar Imhof, Inhaber der Taxi Gmbh Imhof, parkierte mit seinem Taxi an einem Samstag kurz nach Mitternacht vor der Penthouse-Bar, als plötzlich metallene Aschenbecher und Glasflaschen vom Himmel fielen.

Sowohl die Motorhaube als auch die Windschutzscheibe seines Fahrzeugs wurden beschädigt. Laut seines Garagisten betragen die Reparaturkosten rund 5000 Franken.

Fabian Mani, Direktor der Astoria Betriebs AG und Betreiber der Penthouse-Bar, weist die Vorwürfe entschieden zurück.

Laut Mani sei es ein grosses Missverständnis, denn man pflege ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Taxifahrern und die Gegenstände könnten auch vom Gebäude nebenan gekommen sein.

Der Taxifahrer Oskar Imhof war an einem Samstag, wie viele seiner Arbeitskollegen, für das Partyvolk unterwegs. Nach Mitternacht stand er schliesslich vor dem Eingang der Penthouse-Bar in Luzern, die für seine Roof-Top-Bar im Freien bekannt ist. Doch dann kam es zu einem Zwischenfall: «Ich wartete auf Kunden. Plötzlich fielen metallene Aschenbecher und Glasflaschen vom Himmel. Ich dachte mir, dass diese nur von der Dachterrasse des Penthouse kommen können», so Imhof, Inhaber der Taxi GmbH Imhof. Laut dem Taxifahrer kamen keine Personen zu Schaden und der Türsteher funkte sofort seinen Kollegen oben in der Bar an. Jedoch hatte sein Taxi weniger Glück.

Sachschaden von ungefähr 5000 Franken

«Den Schaden an der Windschutzscheibe bemerkte ich erst am nächsten Montag, weil die Scheibenwischer nicht mehr gingen und ich sie wegen des Schneefalls brauchte. Bei näherer Betrachtung entdeckte ich, dass ein Aschenbecher zwischen der Motorhaube und den Scheibenwischern klemmte.» Durch den Aufprall auf die Motorhaube sei der Aschenbecher, laut Imhof, auch in die Windschutzscheibe gespickt worden und hinterliess einen tiefen Schlitz auf der Fahrerseite. «Weil der Schlitz im Sichtfeld ist, muss ich die Windschutzscheibe auswechseln lassen. Zusammen mit der beschädigten Motorhaube muss ich laut meines Garagisten etwa mit 5000 Franken Reparaturkosten rechnen», so der Taxifahrer.

Imhof versuchte, mit dem Betreiber des Penthouse Kontakt aufzunehmen. Als sich der Direktor diese Woche schliesslich meldete, fiel das Gespräch allerdings anders aus als erwartet: «Er sagte mir, dass die Gegenstände auch von irgendwo anders kommen konnten als der Penthouse-Bar. Jedoch ist es sehr unwahrscheinlich, da sie ganz klar aus dieser Richtung kamen. Zudem sei die Strasse sowieso öffentlicher Grund und sie wären deshalb nicht zuständig, was dort passiert», so Imhof. Auch sonst ist der Taxifahrer vom Verhalten des Betreibers enttäuscht: «Ich wünschte mir, sie würden ihre Verantwortung besser wahrnehmen und die Gäste auf der Terrasse besser kontrollieren. Ebenfalls empfinde ich es als unverschämt, dass es zehn Tage dauerte, bis ich überhaupt eine Antwort erhielt. Den Schaden darf ich aber nun selbst bezahlen», so der Taxifahrer. Damit die Versicherung einen Teil der Kosten übernimmt, hat Imhof Anzeige erstattet. Auf Anfrage bestätigte die Luzerner Polizei gegenüber 20 Minuten, dass eine entsprechende Anzeige eingegangen ist.

Betreiber der Penthouse-Bar relativiert

Fabian Mani, Direktor der Astoria Betriebs AG, führt nicht nur das Hotel Astoria nebenan, sondern ist auch für die Penthouse-Bar verantwortlich. Er kann die Vorwürfe von Imhof nicht nachvollziehen, denn: «Wir betreiben die Penthouse-Bar seit 25 Jahren und ein ähnlicher Fall ist uns nicht bekannt. Wie jeden Abend war ich auch an diesem Abend vor Ort. Unsere Security ist permanent auf der Dachterrasse und sorgt für die Sicherheit der Gäste. Auch ihnen ist nichts Aussergewöhnliches aufgefallen.» Für Mani ist dies alles ein grosses Missverständnis. «Ich habe an diesem Abend auch zerbrochene Glasflaschen vom Boden aufgelesen. Viel wichtiger ist aber, dass wir ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Taxifahrern haben, die ich im Übrigen alle kenne. So habe ich mich auch mit ihnen an jenem Abend unterhalten, wobei niemand einen Schaden gemeldet hat», so der Direktor.

Ebenfalls bestreitet er, dass seine Gäste Flaschen oder Aschenbecher vom Penthouse runterwerfen würden. «Es ist noch nie vorgekommen, dass unsere Gäste etwas hinuntergeworfen haben. Deshalb habe ich Herrn Imhof auch gesagt, dass die Gegenstände nicht unbedingt von unserer Dachterrasse gekommen sind, sondern eventuell vom Gebäude nebenan.» Die Mail von Imhof habe er zudem erst diese Woche beantworten können, weil er unterwegs war. «Ich war natürlich erstaunt über die Mail. Als ich sie gesehen habe, habe ich aber sofort darauf geantwortet», so der Direktor. Trotzdem tut es ihm leid, was Imhof widerfahren ist. Jedoch sei dies nicht die Schuld der Penthouse-Bar, wie Mani bekräftigt.