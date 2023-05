Unwetter: Plötzlich fielen golfballgrosse Hagelkörner vom Jura-Himmel

Das Wetter-Radar zeigt, dass das Unwetter in Richtung Osten zieht. Gegen 23 Uhr wird eine Beruhigung erwartet.

Dieses Bild stammt von News-Scout Vanessa und wurde in Movelier, ebenfalls im Kanton Jura, aufgenommen.

News-Scout Paul hat diese Hagelkörner in Pleigne nördlich von Delemont im Kanton Jura aufgenommen.

Noch am Freitagmorgen herrschte frühlingshaftes Wetter mit milden Temperaturen in der Schweiz. Gegen den späteren Nachmittag kehrte sich die Wetterlage jedoch um. Im Kanton Jura wurden die Einwohnerinnen und Einwohner von gigantischen Hagelkörnern überrascht.

So etwa Paul, der von Laufen im Kanton Baselland auf dem Weg nach Pleigne im Kanton Jura war. «Ich schätze, die Hagelkörner sind etwa so gross wie ein Golfball, so etwas habe ich noch nie gesehen», sagt er erstaunt zu 20 Minuten. Der News-Scout war gerade mit dem Auto unterwegs und müsse das Fahrzeug nun kontrollieren. Er erwarte, dass es «nicht unerhebliche» Dellen gegeben habe.