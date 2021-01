Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, war kurz nach 8 Uhr ein VBZ-Doppelgelenkbus der Linie 32 von der Kornhausbrücke herkommend, in Richtung Limmatplatz/ Langstrasse unterwegs.

«Plötzlich gab es einen lauten Knall», sagt eine Leser-Reporterin, die gleich in der Nähe wohnt.

Beim Zürcher Limmatplatz kam es am Freitag zu einem Unfall.

Am Freitagmorgen kollidierte ein VBZ-Bus beim Limmatplatz mit einem Brunnen. «Plötzlich gab es einen lauten Knall», sagt eine Leserin, die gleich in der Nähe wohnt. «Als ich nachschaute, sah ich den Bus mitten auf dem Limmatplatz stehen.» In der Zwischenzeit seien auch die Polizei und Ambulanz eingetroffen.