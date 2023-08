In Meilen ist ein Boot in Brand geraten.

Am Mittwochabend um ca. 17.45 Uhr sind Gäste des Strandbads Dorfmeilen am Zürichsee Zeugen eines Motorboot-Brands geworden. «Es stank nach Benzin und nach ein paar Minuten hat es plötzlich einen lauten Knall gegeben», beschreibt ein News-Scout den Vorfall. Dann sei das brennende Boot herangetrieben worden.



«Nach etwa 20 Minuten waren die Seepolizei und die Feuerwehr vor Ort», so der Augenzuge weiter. Der News-Scout vermutet, dass der Bootsbesitzer in einer nahgelegenen Jachtwerft aufgetankt habe. Er hat beobachtet, wie ein Mann vom Boot gesprungen sei.