Vor YB – Anderlecht: Video zeigt brutale Attacke auf belgische Fans in Berner Bar

Am Vorabend kam es in der Berner Cuba Bar zu einer brutalen Attacke auf belgische Fans.

YB spielt am Donnerstag zu Hause in der zweiten Runde des Conference-League-Playoffs gegen Anderlecht.

Am Tag danach ist Samuel Güven, Wirt der Cuba Bar am Berner Kornhausplatz, wütend. Ihm bietet sich ein Bild der Zerstörung. Was ist passiert? «Wir hatten Anderlecht-Fans bei uns auf der Terrasse, etwa 30 bis 40, die sassen friedlich da und tranken etwas», sagt Güven zu 20 Minuten. «Und dann ist plötzlich die Hölle losgegangen. Um 23.15 Uhr kamen etwa 40 bis 50 maskierte Leute und attackierten sie mit Gläsern und Stühlen.»

«Sie haben einfach alles kaputtgemacht, alles, was ihnen in die Finger kam», so Güven weiter. Videos von News-Scouts zeigen den Angriff. «Natürlich hatte ich Angst», sagt Güven. «Sie haben alles zerstört, was irgendwie ging. Bei uns hat es nebenan Panzerglas, irgendwie haben sie es geschafft, sogar das zu beschädigen.»