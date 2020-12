Mit den insgesamt 1600 zusätzlich bestellten Geräten in diesem Jahr haben sich die Bestellungen gegenüber dem Vorjahr um das Zwanzigfache erhöht, schreibt die NZZ.

In der Pandemie wurden Beatmungsgeräte zum weltweit gefragten Gut.

In der Corona-Krise bestellte die Schweiz massenweise neue Beatmungsgeräte.

Beatmungsgeräte sind in der Corona-Krise gefragt. So gefragt, dass der weltweite Markt unterdessen mit den Geräten überschwemmt ist. Gebraucht werden aber bei weitem nicht alle. Auch die Schweiz hat derzeit mehr als nötig auf Lager, wie die NZZ schreibt.

Das sah im Frühjahr noch anders aus. Als das Virus sich über die Welt verbreitete, waren in der Schweiz rund 800 der 1400 Intensivbetten mit einem Beatmungsgerät ausgestattet. Reserven gab es kaum. Angesichts der immer grösser werdenden Zahl an erkrankten Menschen bestellte die Schweiz wild Beatmungsgeräte.

So etwa beim einzigen Hersteller in der Schweiz, der US-Firma Hamilton Medial. Sie produziert in Graubünden und lieferte 1500 Geräte für rund 20’000 Franken pro Stück. Die neuen Geräte sind nicht nur moderner und robuster, sonder auch viel günstiger als die alten. Diese kosteten schnell über 50’000 Franken.