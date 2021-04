Kanton will Tempo : Plötzlich hat Luzern 10’000 zusätzliche Impftermine

Um mehr Impfwillige mit einer ersten Impfdosis versorgen zu können, werden weniger Rückstellungen für Zweitimpfungen gebildet. So sollen in den nächsten zwei Wochen in Luzern rund 10’000 Erstimpfungen mehr vorgenommen werden und Arztpraxen früher als geplant mit dem Impfen beginnen können.