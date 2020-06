vor 1h

Bewohner über Brand in Littau

«Plötzlich hörte ich ein sehr lautes Geräusch»

Am Samstag ging der Dachstock eines Wohnblocks in Littau LU in Flammen auf. Über 40 Bewohner mussten evakuiert werden. Francisco Maia hat es hautnah miterlebt.

von Janine Bucher

An der Luzernerstrasse in Littau LU war die Feuerwehr im Grossaufgebot vor Ort. Der Dachstock eines Wohnblocks fing Feuer. 44 Bewohner mussten evakuiert werden. Zwei Personen wurden hospitalisiert.