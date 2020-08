Am frühen Montagnachmittag kam es in Kleinhüningen zu einem Grosseinsatz der Polizei. Wie eine Leserreporterin berichtet, sei ein Sonderkommando in ein Wohnhaus eingerückt. «Ich hörte wie mehrere Personen zu schreien begannen, dann kam eine Polizeieinheit nach der anderen und auch die Ambulanz war plötzlich da», erzählt sie 20 Minuten. In der Nachbarschaft kursierte rasch das Gerücht, dass es sich um eine Geiselnahme handle.