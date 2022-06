16 Boote ausgebrannt: «Plötzlich hörte ich zwei Kinder lauthals schreien»

Ein Bootshafen in Meilen ZH stand am Samstag in Vollbrand. Roger lebt seit vielen Jahren in der Gemeinde. Er hat den Brand am Samstag hautnah miterlebt. «Ich war zuhause, als es plötzlich knallte. Daraufhin hörte ich zwei Kinder lauthals schreien.» Sofort habe er das Haus verlassen. «Als ich beim naheliegenden Hafen eintraf, stand ein Boot bereits in Flammen. Ich habe umgehend die Polizei alarmiert.»