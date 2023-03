Blackout in Baselland: Stromausfälle nach heftigen Gewittern

Am Montagabend fiel in mehreren Baselbieter Gemeinden infolge des Gewitters zeitweise der Strom aus.

Zwei Leser hatten das Glück, im richtigen Moment die Kamera in der Hand gehabt zu haben. Beide, der eine in Lausen BL, der andere in Liestal BL, hielten den Moment fest, in dem ein Blitz einen Stromausfall verursachte. 20 Minuten/News-Scout

Darum gehts

In der Nacht von Montag auf Dienstag zog ein Unwetter von Westen her über die Schweiz. Vor allem am frühen Abend tobte es in der Nordwestschweiz. In der Region wurden Windböen mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde gemessen.

Laut offiziellen Angaben seien rund 1700 Blitze über der Schweiz gezählt worden. Die Gewitterfront führte im Baselbiet in mehreren Gemeinden zu Stromausfällen. Gleich zwei News-Scouts hatten das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu filmen und den Moment festzuhalten, als das Licht ausgegangen ist. Die beiden Baselbieter, einer in Lausen und der andere in Liestal, hielten die zwei Blitzeinschläge fest, die zu den jeweiligen Blackouts führten.

Anderthalb Stunden bei Kerzenlicht

«Das Ganze war richtig beängstigend», erzählt der News-Scout aus Liestal. Die vielen Blitze, der starke Wind und der heftige Regen hätten ihn aus seiner Wohnung gelockt. Ihm sei es vorgekommen, als winde es jetzt gleich die Tanne des Nachbarn um. Mit dem Fokus auf den Baum gerichtet, fing er den unheilvollen Blitz ein, der das Blackout verursachte. «Wer hat jetzt das Licht ausgeknipst?», war sein erster Gedanke. Nach einem kurzen Moment ging ihm ein Licht auf. Halb Liestal hatte während anderthalb Stunden keinen Strom. Den Rest des Abends sassen der News-Scout und seine Familie bei Kerzenlicht zuhause.

Gemäss des Energieversorgers EBL kam es in der Nacht auf Dienstag nebst Liestal und Lausen auch in Hölstein und Ramlinsburg zu Stromunterbrüchen. Laut Primeo Energie kam es auch in Beinwil, Mariastein und Hofstetten zu unerwarteten Unterbrüchen.