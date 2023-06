Badi-Unfall Olten: Leserin erlebte den Einsatz

In der Badi in Olten musste ein Bub in kritischem Zustand ins Spital geflogen werden. Er war im Auffangbecken der Rutschbahnen bewusstlos gefunden worden.

Badi-Unfall in Olten :

Badi-Unfall in Olten : «Plötzlich kam die Durchsage: Alle aus dem Wasser, alle Badetücher weg»

Darum gehts In der gut besuchten Badi Olten wurde ein Kleinkind im Auffangbecken der Rutschbahnen gefunden.

S.M.* war in der Badi, als der Vorfall passierte. Sie lobt den schnellen Einsatz der Sanitäter.

Was genau passiert ist, ist unklar.

Die Polizei sucht Personen, die nähere Angaben machen können.

In der Badi Olten ereignete sich am Samstagnachmittag ein Unfall mit einem Kleinkind. Der Bub wurde im Auffangbecken bei den Rutschbahnen gefunden, von Drittpersonen und später dem Rettungsdienst betreut und schliesslich in kritischem Zustand ins Spital geflogen. Dies teilte die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mit.

S.M.* aus der Region Olten war am Samstag in der Badi. «Es war schlimm, ich war so etwas von geschockt», sagt sie zu 20 Minuten. Sie war gerade mit ihrer Schwester im Restaurant, als über die Lautsprecher ausgerufen wurde, man solle die Becken verlassen und die Badetücher von der Wiese nehmen – damit später der Rega-Helikopter landen könne.

«So eine Stille habe ich noch nie erlebt»

«Die Sanitäter sind extrem schnell gekommen», so S.M. «Als es ihnen gelungen ist, das Kind wiederzubeleben, gab es Applaus von den Leuten.» Danach sei es ein banges Warten auf den Rega-Helikopter gewesen. «Es war in der Badi komplett still», sagt S.M. «Niemand hat etwas gesagt. So etwas habe ich noch nie erlebt.»

Was genau passiert ist, ist unklar. Die genaueren Umstände werden nun abgeklärt. Zum Alter des Buben könnten keine Angaben gemacht werden, ebenfalls nicht zu seiner Begleitung, heisst es bei der Kantonspolizei auf Anfrage von 20 Minuten. Die Badi sei am Samstag sehr gut besucht gewesen.

Diskussionen auf Social Media

«Niemand weiss, was passiert ist, jetzt erzählen alle etwas anderes», sagt S.M. weiter. In den sozialen Medien gibt es zahlreiche Gerüchte und es wird heftig über den Vorfall diskutiert. Insbesondere, dass viele Menschen den Vorfall gefilmt und im Weg gestanden hätten. Kapo-Mediensprecherin Astrid Bucher sagt dazu: «Die Polizei bittet darum, den Rettungskräften den Raum zu lassen, den sie für ihre Arbeit brauchen.»

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Ereignis machen können. Sie werden gebeten, sich unter 062 311 80 80 mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen.

*Name der Redaktion bekannt

