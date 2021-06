Zürich-Seebach - «Plötzlich kam uns auf der Einfahrt ein Auto entgegen»

Das Auto sei dann an ihnen vorbeigefahren, am Steuer sei eine Frau gesessen. Im Spiegel habe er beobachtet, was danach passierte. «Das Auto wendete in der Einfahrt und fuhr dann wieder in die richtige Richtung. So etwas ist einfach nur gefährlich.» Wieso das Auto in die falsche Richtung fuhr, kann sich U. nicht erklären. Laut ihm hatte das Auto ein ausländisches Kennzeichen. «Ortsunkenntnis ist keine Entschuldigung, die Verkehrsregeln sind überall gleich», findet er.