Uitikon ZH - «Es knallte laut» – Auto kommt von Strasse ab und kracht in Haus

An der Schlierenstrasse in Uitikon ZH hat sich am Montag ein Unfall ereignet. «Wir waren in der Wohnung oberhalb am arbeiten, als wir plötzlich einen lauten Knall hörten», sagt ein News-Scout. Wie es bei der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage heisst, ist am Montag kurz nach 8.30 Uhr ein Autofahrer von der Strasse abgekommen und in ein Wohngebäude gekracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Mehr Informationen könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben.