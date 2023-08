Irland: IT-Panne bei Bank – Warteschlangen vor Geldautomaten

Am Dienstagabend kam es vor Irlands Geldautomaten teilweise zu langen Wartezeiten. Ein IT-Problem der Bank of Ireland sorgte dafür, dass Menschen «kostenloses Geld» beziehen konnten.

Eine IT-Panne der Bank of Ireland sorgte dafür, dass Kundinnen und Kunden am Dienstagabend Geld beziehen konnten, das sie nicht auf dem Konto hatten. Vor den Geldautomaten gab es riesige Warteschlangen. Twitter

Darum gehts Am Dienstag kämpfte die Bank of Ireland mit technischen Problemen.

Einige Menschen hatten dadurch zu viel Geld auf dem Konto und konnten dieses abheben.

Die irische Polizei warnte, dass das Geld zurückgezahlt werden müsse.

Die Bank of Ireland hat am Dienstagabend unfreiwillig für glückliche Gesichter und lange Wartezeiten an Geldautomaten gesorgt. Es gab ein technisches Problem, weswegen die Menschen Geld abheben konnten, das sie eigentlich nicht auf ihrem Konto hatten.

Die irische Polizei erklärte am späten Dienstagabend, dass sie an einigen Geldautomaten im ganzen Land eine «ungewöhnlich hohe Aktivität» festgestellt habe. In den sozialen Medien verbreiteten sich über Nacht zahlreiche Videos, die lange Warteschlangen vor den Geldautomaten zeigen. Gegenüber «Daily Mail» sagt jemand: «Nach 17 Uhr verbreitete sich die Nachricht, dass dies geschah, und es verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es ist, als wäre es kostenloses Geld.» Tausende Menschen sollen die Panne ausgenutzt haben.

Müssen die Kunden das Geld zurückzahlen?

Einigen Kundinnen und Kunden konnten bis zu 1000 Euro abheben, obwohl sie eigentlich kein Geld auf ihrem Konto hatten. Die Polizei warnte davor, dass es so etwas wie kostenloses Bargeld nicht gebe, und das Geld zurückgezahlt werden müsse.

Die Bank of Ireland hat sich für die IT-Panne entschuldigt, berichtet «The Guardian». Das technische Problem sei mittlerweile behoben. Einige Kundinnen und Kunden hätten Bezüge über ihr Kontolimit hinaus tätigen können. Sie wies aber auch darauf hin, dass bezogenes Geld während der IT-Störung weiterhin vom Konto abgebucht werde. «Wir bitten alle Kunden, die sich aufgrund einer Überziehung ihres Kontos in finanziellen Schwierigkeiten befinden, sich mit uns in Verbindung zu setzen.»

