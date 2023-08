Zollmauer: Plötzlich kostet Schweizer Blumenkohl 65 Prozent mehr

In den Sommermonaten kommt es bei einheimischem Gemüse zu hohen Preisaufschlägen . So verlangen die hiesigen Supermärkte für Blumenkohl im Durchschnitt 65 Prozent mehr als im April, für Broccoli 33 Prozent mehr, für Cherrytomaten 21 Prozent und für normale Tomaten drei Prozent. Das hat der «Beobachter» (Bezahlartikel) in einem Preisvergleich festgestellt.



Laut der Konsumenten- und Beratungszeitschrift gibt der Detailhandel den Bauern die Schuld für die hohen Preise. Im Sommer seien sie vor ausländischer Konkurrenz geschützt und würden deshalb ihre Preise erhöhen, so der Vorwurf. Ein Blick auf die Verkaufspreise zeige: Bei der Migros würden Datteltomaten «Aus der Region» im Juni 32 Prozent mehr kosten als im April. Bei Coop seien die Primagusto-Cherrytomaten im Juni 20 Prozent teurer.