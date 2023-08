Schlange in Kriens löst Polizeieinsatz aus

An der Fenkernstrasse in Kriens wurde ein grosse Schlange gesichtet.

Eine grosse Schlange sorgte am Mittwoch in Kriens LU für Aufregung. Wie ein News-Scout gegenüber 20 Minuten mitteilt, sei er mit seiner Frau und dem Hund durch die Fenkernstrasse gelaufen, als ihnen eine Personengruppe aufgefallen sei. Schnell wurde ihnen klar, was der Grund für die Menschenansammlung war: «Plötzlich sahen wir eine grosse Schlange», sagt der Mann. Neben der rund 1,5 Meter langen Schlange sei eine Kartonschachtel gelegen.



Kurz darauf sei auch die Polizei eingetroffen. «Die Polizisten forderten die Leute auf, Abstand zu halten und mit dem Fotografieren aufzuhören», so der News-Scout weiter. Man habe wohl befürchtet, dass die Schlange nervös werden könnte und sie sich dann nicht mehr so leicht einfangen lasse.