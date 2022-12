Im SBB-Zug lief «All I Want For Christmas Is You»

So klang es am 24. Dezember früh am Morgen im Eurocity nach Domodossola (I).

Ein musikalisches Erwachen gab es für alle heimkehrenden Nachtschwärmer und Frühaufsteher, die an Heiligabend mit dem Eurocity von Genf in Richtung Domodossola (I) unterwegs waren. Wie ein Video auf Facebook zeigt, lief im SBB-Zug der Song «All I Want For Christmas Is You».